Tom Felton verdiende 16 miljoen euro aan ‘Harry Potter’-films (en dit met amper halfuur schermtijd)

Showbits BV’s gaan los op afterparty van ‘Zillion’: “Morgen zonder stem en met kleine ogen op de set, net zoals toen”

Over de première van de film ‘Zillion’ gaat nog weken nagekaart worden. Zowat alle BV’s tekenden present voor de lancering in Kinepolis Antwerpen en daarna ook op de afterparty in de nagebouwde discotheek in de Waagnatie. Jarne sprokkelde meteen reacties bij bekend Vlaanderen en die zijn heel uiteenlopend: van “de film overstijgt de hype” en “echte rollercoaster”, “erotisch ja, maar nog wel beschaafd” tot “heel moeilijk om Brigitta Callens niet te zien”. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

26 oktober