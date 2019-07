Tom Dice zet zich in voor Make-A-Wish TK

26 juli 2019

07u31

Bron: GvA 0 Showbizz Tom Dice heeft samen met organisatie Make-A-Wish de wens van een 17-jarige kankerpatiënt vervuld. Zijn naamgenoot Tom Van Hoof wilde graag met de zanger samenwerken aan een zelfgeschreven nummer over zijn strijd tegen de ziekte.

In 2016 kreeg Tom Van Hoof te horen dat hij aan botkanker leed; een bikkelharde diagnose. “Ik zocht troost in muziek. De muziektherapeute van het ziekenhuis leerde me gitaar spelen”, vertelt hij daarover in de Gazet Van Antwerpen. Aan het einde van zijn intense behandeling schreef hij daarover het nummer ‘Je Weet Het Nooit’, en die song wilde hij graag perfectioneren. Via Make-A-Wish kwam hij zo in contact met ‘Me And My Guitar’-zanger Tom Dice.

Dice werkte samen met Van Hoof aan het nummer. “Tom hielp me met tekst en muziek. In mijn oorspronkelijke teksten stonden iets te veel woorden. Samen met Tom heb ik tot de essentie geschrapt”, aldus de jonge artiest. Ze werkten ook aan zijn zangtechniek en namen het nummer op in de muziekstudio van Dice. “Ik leerde ontzettend veel uit onze samenwerking en ben Tom ontzettend dankbaar.” Van Hoof, die intussen aan de beterhand is, zal het nummer maandag op MNM brengen. “Opnieuw dankzij Make-A-Wish. En Tom Dice gaat ook mee, dat is fantastisch. Mijn leven is weer vertrokken.”