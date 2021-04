Tom Dice en Kato zijn verloofd: “Blij dat we mama nog konden vertellen dat Tom mijn man wordt”

ShowbizzDat ze muzieksgewijs voor altijd bij elkaar zouden blijven, beloofden ze hun fans al. En nu voegen ze daad bij het woord. Tom Dice (31) is op zijn knie gegaan, Kato Callebaut (29) heeft ja gezegd. The Starlings zijn verloofd. “‘Ooit zal hij me wel vragen’, dacht ik. Maar nu al? Ik was zo verrast, zò blij”, glundert Kato. De twee vertellen hoe het aanzoek net in zijn werk ging, en hoe het ook een bitterzoete nasmaak kreeg: twee weken geleden moest ze afscheid nemen van haar mama. “Het afscheid was keizwaar, maar tegelijk heel mooi.”