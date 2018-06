Tom Dice en Kato van 'Idool' zijn een koppel: "Dit voelt zó goed, we gaan er helemaal voor"

SVH

08 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 32 Showbizz Hij werd bekend met zijn gitaar. Zij met haar ukelele. En sinds kort klinken die heel harmonieus. Tom Dice (28) en Kato Callebaut (26), allebei tweede in respectievelijk ‘X-Factor’ en ‘Idool’ gaan voortaan samen door het leven. "We kenden elkaar al een tijdje. Dus écht van nul beginnen, moeten we niet."

Hoe vreemd het soms kan lopen, bewijst een liedje uit 2013. Toen schreven Tom en Kato samen de song met de opmerkelijke titel ‘Breaking Up Slowly’ (vertaald: ‘Langzaam uit elkaar gaan’). Profetisch waren die woorden allerminst, want vijf jaar later is het tegenovergestelde een feit. In het echt. "Kato en ik kennen elkaar al geruime tijd", vertelt Tom. "We schoten altijd al goed op, maar dat dit zou gebeuren, hadden we nooit gedacht. Bovendien waren we op de momenten dat onze paden kruisten, vaak beiden niet vrij. Het was dus niet eens een optie." Enkele weken geleden dook Cupido dan toch onverwacht op.

"Het is begonnen door samen songs te schrijven", aldus Tom, die ons land in 2010 de zesde plek bezorgde op het Songfestival. "Dat doe ik graag. Want los van wat nu hebben samen, heb ik Kato altijd al een begenadigd schrijfster gevonden. De sfeer tussen ons zat altijd goed en dus zijn we ook buiten de studio wat meer met elkaar om beginnen om te gaan. Op één van die avonden hebben we beslist er helemaal voor te gaan. Het voelt prettig. Ik ben heel blij."

Samen op het podium

Leuk is bovendien dat beiden hun amoureuze leventje kunnen doortrekken naar het podium. "Dat is écht wel fijn, ja. Dinsdag staan we overigens samen op het podium bij MNM tijdens de marathonradio. Ik ga er zingen en zij zal me begeleiden op piano. Samen touren zou natuurlijk geweldig zijn, maar het feit dat we samen nummers kunnen maken en samen teksten schrijven is fantastisch. Dit voelt écht goed. Het is allemaal nog pril, maar al onze vrienden zijn inmiddels op de hoogte en we willen het niet langer verstoppen."