Tom Dice en Kato van 'Idool' zijn een koppel: "Dit voelt zó goed, we gaan er helemaal voor"

08 juni 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Hij werd bekend met zijn gitaar. Zij met haar ukelele. En sinds kort klinken die heel harmonieus. Tom Dice (28) en Kato Callebaut (26), allebei tweede in respectievelijk ‘X-Factor’ en ‘Idool’ gaan voortaan samen door het leven. "We kenden elkaar al een tijdje. Dus écht van nul beginnen, moeten we niet."

Hoe vreemd het soms kan lopen, bewijst een liedje uit 2013. Toen schreven Tom en Kato samen de song met de opmerkelijke titel ‘Breaking Up Slowly’ (vertaald: ‘Langzaam uit elkaar gaan’). Profetisch waren die woorden allerminst, want vijf jaar later is het tegenovergestelde een feit. In het echt. "Kato en ik kennen elkaar al geruime tijd", vertelt Tom. "We schoten altijd al goed op, maar dat dit zou gebeuren, hadden we nooit gedacht. Bovendien waren we op de momenten dat onze paden kruisten, vaak beiden niet vrij. Het was dus niet eens een optie." Enkele weken geleden dook Cupido dan toch onverwacht op.

