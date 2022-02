Tom Dice besmet met corona, Kato Callebaut blijft er (voorlopig) van gespaard

Showbizz Jan Paternos­ter doet de ‘YMCA’ en dochter van Natalia amuseert zich: backstage bij ‘The Voice van Vlaanderen’

De Blind Auditions van ‘The Voice van Vlaanderen’ zijn ingeblikt. Het is nog even wachten tot het nieuwe seizoen van de talentenjacht te zien is op televisie. De coaches gunnen ons via hun sociale media wel al een blik achter de schermen. Jan Paternoster toont zijn dansmoves en Bobbi-Loua, de dochter van Natalia, voelt zich al helemaal thuis backstage.

16 februari