Tom De Cock werkt zijn bucketlist af voor vertrek bij MNM: “Deze week, leren rijden met een vrachtwagen” MVO

19 mei 2020

17u08 0 Showbizz Om zijn laatste weken bij MNM in schoonheid af te sluiten, stelde Tom De Cock een bucketlist op met alle dingen die hij altijd al wilde doen op radio, maar waar het tot nu toe nog nooit van kwam. Sindsdien is Tom er al in geslaagd om (1) een andere Tom De Cock te ontmoeten, en (2) een president te bellen. Deze week waagt Tom zich aan het volgende puntje op zijn bucketlist: Radio maken vanuit een vrachtwagen.

Tom volgde vandaag rijles bij Rijschool Merelbeke om een vrachtwagen met oplegger achterwaarts te leren parkeren. Tom hield er alvast veel respect voor truckchauffeurs aan over: “Vrachtwagenchauffeurs moeten letterlijk ogen op hun rug hebben. Zelfs in zeven spiegels en allerlei camera’s zie je nog niet alles, het is echt vakwerk. Ik vond dat op een terrein zónder auto’s en overstekende bomma’s al eng. En dan die 16 meter en 30 ton tot op de centimeter juist parkeren aan de loskade, waarbij één stuurfout die hele trein de andere kant op stuurt… Het is meer ballet en precisiewerk dan brute kracht. Chapeau voor iedereen die dat elke dag doet! En ik wil nu liever dan ooit gewoon het hele rijbewijs halen, ooit doe ik dat.”

Morgen laat Tom het werk over aan de professionals en rijdt hij mee met Philippe, een grote fan van Tom en trucker in het dagelijkse leven. Tom en Philippe rijden met de vrachtwagen naar het bedrijf waar Philippe werkt, terwijl Tom live radio maakt voor Planeet De Cock vanuit de vrachtwagen. Van zowel de rijles als de rit met trucker Philippe volgen eind deze week videofragmenten. Die zullen op het syndicatieplatform worden gezet. Foto’s van zijn parkeerpogingen zijn in bijlage terug te vinden.

Toms bucketlist

· Een andere Tom De Cock ontmoeten (CHECK)

· Een president interviewen (CHECK)

· Radio maken vanuit een vrachtwagen (woensdag 20/5)

· Met zoveel mogelijk tractors rijden

· Bellen met Billie Joe Armstrong van Green Day (Toms favoriete band)

Volgende week gaat Tom met zoveel mogelijk tractors rijden, en in de week van 1 juni probeert hij Billie Joe Armstrong te pakken te krijgen, de zanger van zijn favoriete band Green Day. Lukt het Tom om alle items op zijn bucketlist nog af te vinken voor zijn afscheid op 4 juni? Dat hoor je van maandag tot en met donderdag in Planeet De Cock op MNM.