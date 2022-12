Tom De Cock keert vanaf kerstavond terug naar de VRT met nieuw wetenschapsprogramma ‘Kennismakers’

Celebrities Adele kan tranen niet bedwingen tijdens optreden: “Zo mooi om vrienden­groe­pen te zien”

Afgelopen weekend kon Adele (34) haar tranen niet langer bedwingen tijdens een van haar shows. De Britse zangeres is momenteel bezig met een concertreeks in Las Vegas. Wanneer ze op het podium stond, bleven de tranen over haar wangen rollen. En dat door de schoonheid van vriendschap. “Het maakt me zo blij om te zien dat vriendengroepen naar mijn shows komen kijken. Vriendschap is het mooiste dat er is.”

