Tom De Cock gooit luisteraars van Qmusic uit een vliegtuig en geeft vlucht met straaljager weg

De drie finalisten zijn Stéphanie (24), een doctoraatsstudente in de chemie uit Gent, Matthias (24), een verzekeringsagent uit Kalmthout met hoogtevrees en David (30), een HR-manager uit Zottegem. Zij speelden woensdagnamiddag de finalequiz vanuit een vliegtuig. Wie fout antwoordde op de quizvraag, werd letterlijk uit het spel en dus ook uit het vliegtuig gegooid. De waaghalzen wisten pas een half uur op voor take off welke opdracht Tom De Cock voor hen in petto had. “Je zag de kandidaten toch even bleek trekken toen we het nieuws vertelden”, aldus Tom De Cock. “Het was plots ook slecht weer en dan was er nog een technisch probleem, dus we hadden bijna een uur vertraging. En terwijl kregen de kandidaten steeds meer stress.”

De persoon die het langst op het vliegtuig bleef zitten, mag zich binnenkort voor even Tom Cruise in ‘Top Gun’ wanen en scheurt over ons land in een straaljager. Tom De Cock was niet alleen quizmaster van dienst, maar sprong op het einde van de finale ook zelf uit het vliegtuig. “Het was mijn eerste sprong ooit, echt een heel bijzondere ervaring”, vertelt Tom. “In het begin vond ik het heel eng. Dan hing ik als een soort koala aan mijn instructeur vast, terwijl ik de hele wereld onder mij zag. Alles in mijn lichaam schreeuwde vlak voor de sprong ‘nee’. Uiteindelijk viel ik met een snelheid van 250 km per uur naar beneden. Maar eens de parachute open ging, kwam er een ongelofelijke rust door mij. Dit was zeker niet de laatste keer dat ik dit gedaan heb.”

Wie wilde deelnemen aan de challenge, moest een selfie met een filmticket van de nieuwe ‘Top Gun’-film insturen. “Ik vond dat een redelijk hoge drempel, dus ik ben ervan verschoten hoeveel mensen zich ingeschreven hebben”, vertelt Tom. “Het was ook heel grappig om te zien hoe we elke avond, na de uitzending van ‘Top Gun’, plots honderden selfies binnen enkele minuten binnen kregen in de Q-app. Dan wist ik: ‘ah, de film is gedaan’ (lacht).” Uiteindelijk besliste het lot welke drie namen er uiteindelijk naar de finale mochten.

In de radioshow ‘Club De Cock’ wordt de finale donderdagavond uitgezonden. Dan komen de luisteraars ook te weten wie de vlucht met de straaljager gewonnen heeft.

