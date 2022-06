Tom Cruise zag nieuwe ‘Top Gun’ eigenlijk niet zitten: “Ik kreeg een halfuur om hem te overtuigen”

FilmHet scheelde niet veel of er was geen sprake van een vervolg op de populaire actiefilm ‘Top Gun’. Acteur Tom Cruise (59) had namelijk geen interesse om opnieuw in de huid te kruipen van zijn personage, de rebelse piloot Pete Maverick. Regisseur Joseph Kosinski (48) kreeg de moeilijke opdracht om in een halfuur tijd de Hollywoodster te overtuigen om mee aan boord te stappen.

In een interview met ‘Polygon’ vertelde regisseur Joseph Kosinski dat het niet vanzelfsprekend was om acteur Tom Cruise te overtuigen om een nieuwe ‘Top Gun’-film te maken. Hij reisde samen met producer Jerry Bruckheimer af naar Parijs, waar Tom Cruise op dat moment ‘Mission: Impossible’ aan het draaien was. “Toen ik arriveerde, werd al snel duidelijk dat hij een vervolgfilm niet zag zitten. Ik kreeg een slechts een halfuur de tijd om de film te pitchen en om Tom mee aan boord te krijgen.” Hij vertelde Tom in geuren en kleuren welke richting hij met de film en met zijn personage wilde uitgaan.

De pitch van de regisseur deed duidelijk zijn werk, want op het einde greep Tom plots naar zijn telefoon en belde hij naar het hoofd van Paramount Pictures. Vastberaden zei hij: “We maken nog een ‘Top Gun’-film.” De regisseur verklaarde ook de titel van de film. “De titel ‘Top Gun 2’ stond me niet aan, omdat het verhaal echt over het personage zelf gaat. Ik besloot al snel om voor ‘Top Gun: Maverick’ te gaan.”

Voorwaarden

“Het engagement van Cruise was wel afhankelijk van een aantal voorwaarden”, vertelt Jerry Bruckheimer tegen The Hollywood Reporter. Zo stond de acteur erop dat acteur Val Kilmer (62) ook betrokken zou worden in het project. Aan ‘People’ vertelt hij hier meer over. “We wilden hem allemaal, maar Tom was zeer standvastig dat Val erin moest zitten. De reünie met Tom op de set was dan ook enorm emotioneel. Het was een fijn weerzien na al die jaren.” De zoon van Kilmer vertelde aan ‘People’ dat zijn vader ook enorm enthousiast was dat hij mocht terugkeren als ‘Iceman’. Hij vindt dat de film ‘Top Gun: Maverick’ het nalatenschap van zijn personage echt eer aandoet. Val Kilmer speelde in de eerste ‘Top Gun’ de rol van Tom ‘Iceman’ Kazansky, de grote rivaal van Maverick.

Het verhaal

De originele ‘Top Gun’ uit 1986 was een kaskraker die Tom Cruise als acteur echt op de kaart heeft gezet. In dit langverwachte vervolg is Toms personage, Pete Maverick, nu vlieginstructeur en stoomt hij een jonge nieuwe generatie gevechtspiloten klaar voor een bijzondere, maar ook gevaarlijke missie. Hij krijgt deze opdracht van zijn voormalige rivaal ‘Iceman’ (gespeeld door Val Kilmer). Een van de jonge piloten in de groep blijkt Bradley ‘Rooster’ Bradshaw (gespeeld door Miles Teller) te zijn, de zoon van zijn overleden beste vriend Goose.

