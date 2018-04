Tom Cruise wint als eerste acteur de Pioneer of the Year Award TC

26 april 2018

16u08 0 Showbizz Tom Cruise is nu ook officieel een hoge pief in Hollywood. Als eerste acteur won hij de Pioneer of the Year Award. Een prijs die doorgaans wordt uitgereikt aan studiobazen of andere grote bonzen in de filmwereld.

De Pioneer of the Year Award wordt gegeven aan mensen uit de filmindustrie die blijk gaven van leiderschap, dienstbaarheid en betrokkenheid bij liefdadigheidsprojecten in of via de filmwereld. In het verleden ging de prijs naar filmlegendes als Cecil B. Demille, een van de grondleggers van Hollywood, Cheryl Boone Isaacs, voormalige voorzitter van de Academy of Motion Picture Art (zeg maar de Oscars) en Kathleen Kennedy, grote baas bij Lucasfilm. Dat nu een acteur met de prijs gaat lopen is dus hoogst ongewoon. Maar de jury vond dat Tom aan alle eisen voldeed en de ideale figuur was om als eerste acteur de prijs in de wacht te slepen. Tijdens een 15 minuten durende speech bedankte Tom voor de grote eer. "Ik ben blij deel uit te maken van de grote filmfamilie", zo zei hij. "Ik ben trots op al het moois en al het goeds dat deze industrie al bewerkstelligd heeft en ik hoop daar nog lang mijn steentje aan te kunnen bijdragen." Tom ziet deze prijs dus niet als het finale punt van zijn carrière. "Wees gerust, ik heb nog veel films in mij", bevestigde hij. Te beginnen bij de nieuwe 'Mission Impossible' die hij op CinemaCon kwam voorstellen.