Tom Coninx over zijn ontslag bij VTM: “Ik was te duur” Redactie

18 juli 2019

12u00

Bron: Humo 0 TV Vorig jaar verdween Tom Coninx plots van het scherm. VTM verlengde zijn contract niet: twintig jaar was hij een vaste waarde op radio en televisie, maar toen werd hij bedankt voor bewezen diensten. In Humo zegt het sportanker dat hij te duur was.

“Het was een financiële kwestie” zegt Coninx terugkijkend op zijn vertrek. “Toen VTM het voetbalcontract en een deel van de Champions League kwijtraakte, dacht ik meteen: dat gaat hier niet lang meer duren. Dan gaan ze natuurlijk na wie er het duurste is. Zo is dat nu eenmaal. Nu, ik was niet blij met hoe alles verlopen is. Ik heb zeven jaar bij VTM gewerkt, heb er meer dan duizend live-uitzendingen gepresenteerd, ik had wel een bedankje verwacht. Maar de bazen waren er bezig met politieke spelletjes en power trips. Toen ik voelde dat ze me probeerden te manipuleren, wilde ik hun spelletje niet meespelen. Niemands meester en niemands knecht, dat is hoe ik ben. Toen ik merkte dat ze van me af wilden, heb ik dus meteen gezegd: ‘Ik ga wel, ik ben sterk genoeg, ik zoek mijn eigen weg.’”

Coninx is geschrokken van de koude reacties. “Op zulke momenten merk je wel hoe oppervlakkig de wereld van de sportjournalistiek is”, aldus Coninx. “Je wordt gewoon voor iedereen lucht en hoort niemand meer. Dat moet je natuurlijk aanvaarden. Sommigen krijgen dan een depressie, mij stimuleert dat alleen maar om op een andere manier mijn plaats te vinden.”

