Tom Boonen showt nieuwe bolide DBJ

31 juli 2018

15u39

Bron: Instagram 0 Showbizz Tom Boonen (37) houdt van snelle wagens, dat is geweten. Op Instagram pakte de ex-renner uit met zijn spiksplinternieuwe Porsche.

"Welkom thuis, baby!", schrijft Tom Boonen bij zijn foto op Instagram. De ex-wereldkampioen is duidelijk dolgelukkig met zijn nieuwste racewagen van meer dan 700pk. Ook zijn volgers zijn enthousiast. "Das een schoontje" of "Dreamcar", klinkt het onder meer. Zelf noemt de Bom van Balen zijn wagen ludiek een 'platte kever'.

Welcome home baby! @porsche_centre_paal @porsche_r.s @porsche #700hpclub #DFWR @iconiccars.be #gt2rs #plattekever Een foto die is geplaatst door null (@bomtoonen) op 31 jul 2018 om 10:57 CEST

Tom Boonen heeft zijn liefde voor snelle wagens steeds openlijk uitgesproken en na zijn carrière werd hij ook medezaakvoerder van Iconiccars. Met dat bedrijf handelt hij in luxe racewagens met prijskaartjes van 200.000 tot 3,5 miljoen euro. Daarnaast rijdt hij ook races op circuits.

Ook het onstuimige verleden van de Balenaar wordt geassocieerd met snelle wagens. In 2007 reed Boonen zijn knalgele Lamborghini Murciélago in de prak. Hij belandde tegen een elektriciteitspaal wanneer hij naar eigen zeggen een overstekende kat wil ontwijken. Zijn knalgeel juweeltje van 350.000 euro was meteen goed voor de schroothoop.