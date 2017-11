Tom Barman: "We zijn pioniers op veel vlakken in ons land, maar op gebied van seksualiteit zijn we achterlijk" ADV

10u06

Tom Barman heeft gisteren in 'De Afspraak' gereageerd op de vele getuigenissen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Wij zijn pioniers op veel vlakken in ons land, maar op gebied van seksualiteit en racisme zijn we achterlijk", aldus de muzikant.

Barman vindt dat mannen vooral in eigen boezem moeten kijken. "Wat mij stoort is vooral de toon van 'mogen we dat nu ook al niet meer'. Ik zit zelf gelukkig niet op sociale media, maar mijn vriendin en veel vrienden wel en daar hoor ik veel van. Ik krijg het van die misplaatste verongelijktheid. Mogen we dan geen 400 sms'jes meer naar iemand sturen? Natuurlijk niet."

Barman is wel blij met de doorbraak dat er nu op wat hij zelf het 'caféniveau' noemt nagedacht wordt over de kwestie. "Nu denken mensen eindelijk: neen, het mag niet, neen, het is niet cool en ja, het stoort. Het kan wel degelijk de integriteit van iemand beïnvloeden."

"Ik vind het schandalig, ons land loopt voorop als het gaat over kunst, wetenschap en ethische kwesties denk ik. Maar op het gebied van seksualiteit en racimse zijn we gewoon achterlijk."