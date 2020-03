Tom Barman stelt tentoon in het Hof van Cleve: “De perfecte manier om met mijn foto’s naar buiten te komen” Silke Denissen

11 maart 2020

18u32 0 Showbizz Wie Tom Barman (48) zegt, kan veel bijpassende trefwoorden opnoemen. Muzikant - bij dEUS, Taxiwars of Magnus, keuze genoeg. Regisseur - van onder meer ‘Any Way the Wind Blows’ en verschillende videoclips. Antwerpenaar. Nu kan ook ‘fotograaf’ aan dat rijtje toegevoegd worden.

Een heel jaar lang, van november 2019 tot november 2020, zijn de foto’s van Tom Barman te zien in sterrenrestaurant het Hof van Cleve. Elk jaar kiest kunstenaar Kris Martin wie er op de muren komt te hangen, en dit jaar viel de eer dus te beurt aan Barman. “Ik vond het de perfecte manier om voor de eerste keer met mijn werk naar buiten te komen", vertelt hij aan de telefoon. “Omdat er niet zo’n grote druk op ligt. Mensen komen daar eigenlijk voor iets anders. Maar aan de andere kant spenderen ze ook veel meer tijd bij jouw foto’s, omdat ze er zitten te eten en te drinken. Het is de ideale manier, vind ik.”

Vader

Dat Barman zich nu aan fotografie waagt, is niet zo vreemd, vindt hij. “Film en fotografie liggen natuurlijk niet heel erg ver uit elkaar. Maar ik denk dat ik die passie voor fotografie mee heb gekregen van mijn vader. Hij was een verdienstelijke amateurfotograaf, en dankzij hem hebben we hele mooie foto’s uit onze kindertijd. Ook compositorisch was hij erg goed. Ik denk dat die fotografie het enige is dat in mijn bloed zat”, lacht hij. “Muzikanten zitten er niet in de familie.”

Gebuisd voor fotografie

Toch ging Barman film studeren aan de Sint Lukas Hogeschool in Brussel. Ook een lessenreeks fotografie stond op het menu. “Ik was nota bene gebuisd voor dat vak, omdat ik mijn opdracht te laat had ingeleverd", geeft hij glimlachend toe. “Ik was in die periode niet echt de meest stipte jongeman.” Daarna verdween fotografie even naar de achtergrond. “Maar ik heb het terug opgepikt en ben beginnen experimenteren. Ik reis veel en heb veel dode momenten op tournee. Over de jaren heen ben ik dan een eigen stijl beginnen zoeken.”

“Die stijl is net zoals de muziek vrij eclectisch", zegt hij. “Ik houd van abstract, maar ik houd ook van heel beeldende dingen. Maar we praten nu over foto’s, je kan er eigenlijk beter naar kijken." Dat kan niet alleen in het Hof van Cleve, maar ook op de Instagram-pagina van Barman, waar hij zijn werk aan de wereld toont. Met succes, zo blijkt. “De reacties beginnen te komen, ja. Het Hof van Cleve is natuurlijk geen galerij, in de zin dat ze niet proactief mijn waren aan de man gaan brengen, maar er zijn wel al een paar foto’s verkocht. Dat doet me heel veel plezier, want ik heb er veel geld in gestoken en in geïnvesteerd.”

Eigen tentoonstelling

Toch wil de muzikant niets overhaasten: “Ik wil dit blijven doen, ook later nog. Ik wil ook blijven verbeteren. Dus het stoort me niet dat mensen dit slechts langzaam te weten komen.” Toch zijn er plannen voor een eigen solo-tentoonstelling, verklapt hij, al is hij nog op zoek naar de perfecte locatie. “Het Hof van Cleve is natuurlijk niet toegankelijk voor iedereen: niet iedereen heeft goesting om daarheen te gaan, of wil of kan in zo’n chique restaurant gaan eten. Het is dus de bedoeling dat veel van de werken die daar hangen, ook op mijn tentoonstelling komen te hangen. Die zal op het einde van het jaar plaatsvinden. Dan zijn de foto’s voor iedereen toegankelijk.”

dEUS

Momenteel bevindt Barman zich opnieuw in de studio met dEUS, na een pauze van acht jaar. “We zijn nog maar pas begonnen, dus in deze fase draait het om nummers schrijven, experimenteren en zien welke richting we uit willen. Maar het is leuk, echt heel leuk. We gaan het hele jaar in de studio zitten, en hopelijk kunnen we dan eind 2020 opnemen en de plaat in 2021 uitbrengen. Werken en doordoen in tijden van corona en nucleaire dreiging dus", lacht hij.

Wie interesse heeft in het werk van Tom Barman, kan contact opnemen met Isa Cossement.