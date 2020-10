Tom Barman en vriendin Charlotte na bijna 8 jaar uit elkaar

ShowbizzTom Barman (48) en zijn vriendin Charlotte Pavic zijn uit elkaar. Dat liet de frontman van dEUS zelf optekenen tijdens zijn passage in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ op Canvas. “Ik had tijdens corona heel erg nestdrang, wat ironisch was, want net ervoor is het gedaan geraakt met mijn vriendin”, gaf Tom toe. De twee vormden sinds 2013 een koppel.

Waar en wanneer de twee destijds elkaar precies leerde kennen is niet geweten. Wél was duidelijk dat Charlotte de eerste grote liefde was van Barman, zo vertelde hij zelf tijdens een interview met De Standaard in 2015. “Het kwam gewoon niet in me op om een vaste relatie te hebben. Ik huiverde van al de verhalen die ik hoorde, over hoe je vrijheid beperkt zou worden en wie er zich allemaal met je leven zou moeien”, klonk het. “Ik was ook bang dat iemand zou vallen op de avonturier in mij, maar niet om zou kunnen met de rare uren en de reizen. Maar ineens was ik er klaar voor. Ik heb Charlotte ontmoet, ben erachter aan gegaan en heb haar heel duidelijk gezegd dat ik het ernstig meende.”

“Daarna ben ik de klassieke vier maanden aan het lijntje gehouden, en dan lukte het”, vervolgde hij. “Dat was allemaal meteen na de laatste ­dEUS-tournee, waardoor ik veel thuis was en we elkaar konden leren kennen. Ik vind het heel fijn.” De twee gingen na een jaar ook samenwonen: “Want ik meen het serieus”, zei Barman toen. “Ik investeer hard in samenleven, in iemand echt leren kennen. De afgelopen tien jaar had ik wel wat liefjes, maar eigenlijk was ik overwegend single. Die levensstijl had ik helemaal uitgeput. Het begon me te vervelen altijd alleen te zijn.”

Kevin Janssens gedumpt

Charlotte hield zich al die jaren op de achtergrond in de media. Er werden nooit veel details gedeeld over haar professionele of persoonlijke leven, al zou ze actief zijn in de wereld van business development en IT. Wel kwam ze in 2013 in opspraak door haar relatie met Tom Barman: net voordien was aan het licht gekomen dat ze haar ex-vriend, acteur Kevin Janssens, aan de kant had geschoven voor de dEUS-frontman. Charlotte werd toen onder meer achter de schermen gezien bij de optredens van Tom Barman.

Tom Barman met zijn intussen ex-partner Charlotte.

