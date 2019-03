Tom Audenaert uit ‘De Luizenmoeder’: “Ik vertrouw Bart De Pauw blindelings. Als hij me morgen belt met een project, zeg ik meteen ja” TK

Bron: HUMO 4 Showbizz De naam van Bart De Pauw is in de Vlaamse mediawereld een gevoelig onderwerp. Heel wat van zijn vrienden en collega’s zijn erg voorzichtig sinds de televisiemaker in opspraak kwam wegens grensoverschrijdend gedrag en spreken zich niet openlijk uit over de zaak. Acteur Tom Audenaert, die directeur Erik speelt in ‘De Luizenmoeder’, neemt echter geen blad voor de mond. “Hij is en blijft de top als televisiemaker in Vlaanderen”, klinkt het in HUMO.

Audenaert werkte in het verleden meermaals samen met Bart De Pauw, onder meer in ‘Willy’s en Marjetten’ en ‘Quiz Me Quick’. “Hij is mijn idool”, aldus Audenaert. “De eerste keren dat ik met Bart samenwerkte, was ik zodanig onder de indruk dat het me bijna hinderde. Ik voel me thuis in zijn verbeeldingswereld: ik speel zijn werk dan ook enorm graag. Ondanks alle commotie die er rond zijn persoon is ontstaan, blijf ik hem een televisiemaker van de bovenste plank vinden. Ik weet ook dat hij een buitengewoon geestige mens is, dat heb ik op de set telkens weer mogen ervaren. In mijn ogen is hij een soort Peter Pan, iemand die jong wil blijven, een speelvogel, maar dan een bijzonder getalenteerde.”

“Barts situatie heeft me erg aangegrepen. Los van wat er gebeurd is – en waarover iedereen klaarblijkelijk een uitgesproken mening heeft zonder te weten wat er écht aan de hand is – vind ik dat Bart wel héél zwaar gestraft is. En niet alleen hijzelf, maar ook zijn gezin: je kunt je niet inbeelden door welke hel zij wellicht zijn moeten gaan. En dan zijn er nog de mensen die voor zijn fantastische productiehuis werkten en dat nu niet meer kunnen doen. Als men dan in de krant zijn hoofd afbeeldt naast dat van Weinstein, een verkrachter, denk ik: gáát het een beetje?”

“Wat er ook gebeurt in het lopende onderzoek, Bart is en blijft de top als televisiemaker in Vlaanderen. Ik hoop dat hij snel weer aan de slag kan, hij is ondertussen genoeg gestraft. ’t Is toch doodzonde dat zo’n talent niets meer zou kunnen maken? Bart mag mij morgen bellen om mee te doen aan iets wat hij gemaakt heeft. Zeker. Direct! Ik hoef zijn scenario zelfs niet vooraf te lezen. Ik vertrouw hem blindelings. Voor de rest geloof ik dat heel wat mensen Bart De Pauw nog steeds een warm hart toedragen. En er zijn ook nog andere zenders dan de VRT, hè?”

