Toestand van Barbie stabiel na spoedopname in ziekenhuis Tom Tates en Dennis Jansen

19u03

Bron: AD 1 ANP Kippa Showbizz Er zijn grote zorgen over Samantha de Jong (28), beter bekend als Barbie. De realityster is vanmorgen na een noodoproep per ambulance met spoed opgenomen in het HagaZiekenhuis in Den Haag. De situatie zou ‘zeer ernstig’ zijn, maar haar toestand is stabiel.

Ex-man Michael van der Plas vloog in allerijl uit Spanje om de kinderen Angelina (5) en Milano (2) in Nederland op te vangen. "Hij zal zich over hun kinderen ontfermen en de komende tijd de woordvoering over Samantha doen. Logisch, ze heeft weliswaar vriendjes, maar hij staat nog steeds het dichtst bij haar”, aldus oud-manager Jake Hampel.



Volgens de politie, die rond half negen vanmorgen de 112-melding kreeg, is er geen sprake van een misdrijf. "Er zal ter plaatse geen verder onderzoek plaatsvinden”, aldus de politie. Buurtbewoners reageerden vanmorgen gelaten op het nieuws, maar wilden verder niets zeggen. Ook Jordi Ossel (29), sinds kort de nieuwe liefde van Samantha, wil geen commentaar geven. "Dat heb ik met Samantha afgesproken”, aldus de Utrechter. "Het leven is even te ingewikkeld.”



Het leek even goed te gaan met Samantha de Jong, die twee weken geleden verliefd werd op Jordi Ossel en hem al kennis liet maken met haar kinderen. ,,Het gaat heel goed, maar het is wel wennen! We zijn laatst een paar dagen met elkaar weg geweest”, liet Jordi weten.

Brunopress

Problemen

De werkelijkheid was anders. De Haagse, die in 2010 haar doorbraak beleefde in Oh Oh Cherso en jaarlijks een kijkcijferkanon bleek als realityster, zat al langer niet lekker in haar vel. Ze voelde zich misbruikt door RTL en productiemaatschappij Warner Bros.



,,Zij hebben mijn leven laten ontsporen. Er was maar één ding belangrijk: de kijkcijfers. Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden. Jarenlang hebben ze me voor de 25.000 euro die ik kreeg als een hoer behandeld. Wilden ze op tv een ‘hysterische Barbie’, dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een ‘vrolijke Barbie’ wilden, beloofden ze mij hemel en aarde. Ik had jaren geleden moeten kappen.”



De Jong had spijt van haar laatste realitysoap Samantha & Michael Scheiden Ermee Uit. ,,Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat 90 procent in scene is gezet, of gemanipuleerd.”



Privé ging ze door een diep dal. Ze scheidde van Michael, terwijl manager Jake Hampel ook zijn handen van haar aftrok. ,,Haar leven is in een vrije val terecht gekomen”, stelt Hampel, die benadrukt momenteel ‘vanaf de zijlijn’ te spreken. ,,Haar ex woont in het buitenland en ik was er ook niet meer. Dus stond ze er - op eigen verzoek - zonder die twee stabiele factoren in haar leven helemaal alleen voor. Toen ik vertrok heb ik tegen Samantha's ouders gezegd dat ze iets van mental coaching nodig heeft. Naar mijn weten heeft ze die geestelijke hulp op eigen verzoek nooit gezocht en gekregen.”