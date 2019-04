Toestand Paul Severs nog steeds onzeker: “Zelfstandig ademen lukt maar tijdelijk” SD

01 april 2019

21u03

Bron: Facebook 9 Showbizz Op Facebook heeft Christophe Severs opnieuw een update gegeven over de toestand van zijn vader Paul Severs (70). Die kreeg enkele weken geleden een hartaanval, waarna hij zwaar ten val kwam met zijn fiets. Voorlopig zijn er vooral veel vraagtekens, blijkt uit het bericht.

“Het autonoom ademhalen lukt soms, maar dan telkens voor korte tijd”, schrijft Christophe op Facebook. “Daarom heeft men geopteerd voor een tracheotomie. Dit is een comfortabeler alternatief voor de traditionele intubatie. Feit is wel dat mijn vader nog niet kan praten. Communicatie blijft dus heel moeilijk.”

“Het is momenteel te vroeg de neurologische en motorische impact van de bloedklonter te kunnen inschatten op lange termijn. Momenteel lijkt hij rechts minder kracht te hebben dan links en zijn de reacties nog heel rudimentair. Binnenkort weten we pas of de hoofdwonden voldoende stabiel zijn om volgende stappen te kunnen nemen voor de aandoeningen aan zijn hart.”

Paul Severs ontwaakte eind vorige week uit een coma, die veroorzaakt werd door een bloedklonter.