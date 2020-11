“Toen stond ik daar in mijn blootje op de gang”: Eline De Munck openhartig over jeugd in ‘Speeltijd’

ShowbizzIn het JOE-programma ‘Speeltijd’ keert Ann Van Elsen (40) elke week met een bekend persoon terug naar de klas (middelbaar of lagere school) om samen de fijne momenten uit de tienerjaren te herbeleven. Deze week is Eline De Munck (32) te gast, die vertelt over haar kinderwens, een fout afgelopen kamp en Charles Michel onder druk zetten.

Een gesprek over de schooltijd vraagt uiteraard ook om een kampanekdote. Eline vertelt over een Smurfenkamp toen ze zo'n tien jaar oud was. “Iedereen sliep in een slaapzak", begint ze. “Maar wij hadden met de meisjes afgesproken om in ons blootje in die slaapzak te gaan liggen. Dan kwamen we om de beurt eruit om een of andere rare move te doen. Tja, waarom? De ene doet dat en dan moet je wel meedoen, hé? Er is op die leeftijd veel peer pressure.” Wanneer het aan Eline is om uit de slaapzak te komen, loopt het echter mis. “Plots ging de deur open en stond de leider daar. ‘Meekomen, nu! Op de gang’, klonk het kwaad. Dus ik in mijn blootje op de gang. Die leider natuurlijk in de war, want dat had hij ook niet verwacht." Uiteindelijk kreeg Eline als enige straf: “Ik mocht niet mee op tweedaagse", haalt ze de schouders op. “Zo gaat dat in het leven met mij."

Eline slaagde erin om van haar brillenmerk Odette Lunettes een succesverhaal te maken. Haar brillen belandden al op de neuzen van Jamie Foxx, Dua Lipa en voormalig premier Charles Michel. Hoe je dat aanpakt? “Door gewoon te durven”, klinkt het. “Mensen denken vaak: dat gaat niet lukken. Maar je moet het gewoon doen." Zo greep Eline op een nieuwjaarsconferentie van Unizo - met alle ministers in het publiek - haar kans. “Jan Leyers, de moderator, vroeg me wat mijn droom voor volgend jaar was. En ik zei: ‘Dat de eerste minister van ons land, die bovendien liberaal is, een Belgisch product op z'n neus heeft staan, of dat nu Odette Lunettes of een ander merk is.’ Toen Charles Michel later op het podium kwam, zei hij: ‘Ik ga dit nieuwe jaar starten door een bril van dit meisje te dragen.' Dus toen heb ik m'n kans meteen daarna verzilverd.”

“Soms moet je gewoon je stoute schoenen aantrekken", vertelt Eline dan ook. “Net zoals toen bij Jamie Foxx.” Eline bevond zich op een evenement met modeontwerper Ozwald Boateng: “Die stylet hele grote namen zoals Jamie Foxx en Idris Elba”, herinnert ze zich. “Ik had een Odette aan, en een van de aanwezige fashion designers vond dat een leuke bril. Ik begon dus meteen mijn liefde voor het merk te verkondigen. Zij antwoordde: ‘We hebben nog geen accessoires voor onze show in New York, dus dat zou leuk zijn, maar dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken.’ Maar iets dat niet lukt, dat staat niet in mijn woordenboek. Dus heb ik meteen een vliegtuigticket gebeld voor iemand van ons team, die met 250 brillen onder de arm naar New York is gevlogen. Jamie Foxx was ook aanwezig op die modeshow en hij kreeg dan een Odette", besluit Eline.

Ook de liefde komt aan bod in ‘Speeltijd’. “Heel vaak liepen mijn relaties spaak wanneer ik met een nieuw project bezig was”, geeft Eline toe. “Omdat dat voor mij belangrijker was. Omdat ik dat goed wilde doen. Dat is self-centered, hé. Ik heb ontzettend veel respect voor vrouwen die én mama zijn, én een job hebben én dan nog tijd vinden voor zichzelf. Ik snap niet hoe dat kan? Ik ben tot nu toe niet in staat geweest om dat te combineren met een relatie die mij energie gaf. Ik heb dat nog niet kunnen meemaken, dus ik heb dan altijd voor mezelf gekozen. Sommige mensen vinden dat heel negatief, ik niet. Als je goed bent voor je naasten, maar je kiest wel om jezelf op de eerste plaats te zetten. Daar is niks mis mee.”

Over een mogelijk kindje is Eline nog steeds in dubio. “Ik ben 32, Odette Lunettes is mijn kindje”, zegt ze. “Maar ik weet wel zeker dat ik echt enkel een kind zou willen als het echt een liefdesbaby is.”

‘Speeltijd’, zaterdag tussen 10 en 12u op Joe

