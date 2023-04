Toen Metallica hun voorprogramma verzorgde: “We mochten geen oogcontact maken met Mick Jagger”

Het is intussen zo’n twintig jaar geleden, maar Metallica-drummer Lars Ulrich herinnert zich de concerten uit 2005 nog kristalhelder. In dat jaar mocht de band namelijk twee keer het voorprogramma spelen van dé rocklegenden, The Rolling Stones in San Francisco. Al was dit niet geheel de ervaring die ze voor ogen hadden. In de podcast ‘Club Random with Bill Maher’ klapt Ulrich dan ook uit de biecht. “We zaten backstage - dit is op geen enkele manier een oordeel over de Stones - maar op een gegeven moment kwam er een assistent ons het volgende vertellen: ‘Mick Jagger zal hier over een paar minuten langslopen om naar zijn privéfitnessruimte te gaan en zich op te warmen voor het optreden. Maak dan géén oogcontact met hem of praat niet met hem’.”