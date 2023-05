“Toen er amper 15 mensen opdaagden, werden we serieus met onze voeten op de grond gezet”: DJ-duo Viktor Verhulst & Kobe Ilsen is klaar voor de zomer

Showbits‘Nu Staan We Hier’, zo heet de eerste single van Viktor Verhulst en Kobe Ilsen. En die titel mag je best letterlijk nemen, want na jarenlang muziek van andere artiesten te draaien, zit er nu eigen werk in hun DJ-sets. “We hopen dat de mensen ons een eerlijke kans geven, want we hebben er echt heel hard aan gewerkt”, vertelt Kobe aan Showbits-reporter Jarne. Ontdek meer in een nieuwe Showbits.