Toekomstige ex-vrouw kan Robert De Niro létterlijk niet meer ruiken: “Hij wast zich soms dagen niet” KDL

04 maart 2019

10u42 0 Showbizz Grace Hightower (63), de vrouw van Robert De Niro (75), kan de acteur letterlijk en figuurlijk niet meer ruiken of zien. De twee maakten eind november vorig jaar bekend dat ze na een huwelijk van ruim twintig jaar gaan scheiden en het lijkt erop dat het een ware vechtscheiding zal worden.

De advocaten van Robert en Grace zijn al een tijdje in de weer om de echtscheiding voor hun cliënten zo aangenaam mogelijk te maken, en dan vooral op financieel vlak. Het koppel bezit namelijk zo’n 350 miljoen dollar samen, omgerekend zo’n 308 miljoen euro, maar daarnaast bezitten ze ook heel wat onroerend goed en hebben ze aandelen in een succesvolle restaurantformule. Het moet dus niet gezegd worden dat er veel op het spel staat.

Sterke lichaamsgeur

Grace gooit dan ook alles in de strijd om zoveel mogelijk te winnen. Zo heeft ze in het dossier laten opnemen dat De Niro te weinig persoonlijke hygiëne heeft. Volgens de vrouw wast De Niro zich soms dagen niet waardoor zijn lichaamsgeur zo sterk wordt dat ze de ramen van hun appartement in New York de hele tijd moet openzetten om de ruimte te verluchten. De acteur speelde het ‘scheidingsspelletje’ in tegenstelling tot Grace tot nu toe erg proper. Zo vertelde hij in november nog openlijk dat Grace een erg goede moeder is voor hun kinderen. De Niro hoopte er daarmee voor te zorgen dat Grace en hij het hoederecht over de twee kinderen, Elliot (20) en Helen (7), die ze samen kregen, met Grace kon blijven delen.

Tweede breuk

De Niro en Grace werden een koppel in 1987 toen ze elkaar in een Londense club ontmoetten. Tien jaar later kwam het tot een huwelijk, maar na amper twee jaar vroegen ze de scheiding aan. Zover kwam het uiteindelijk niet, want de twee gaven hun relatie een tweede kans. Die bleek succesvol, tot eind vorig jaar. Toen maakten ze wereldkundig dat ze uit elkaar waren. Voor de acteur is het al zijn tweede scheiding. Van 1976 tot 1988 was hij met actrice Diahnne Eugenia Abbott getrouwd met wie hij een zoon, Raphael (43), kreeg. Robert adopteerde tijdens zijn huwelijk met Grace ook Grace’s dochter Drena (47) uit een eerdere relatie.