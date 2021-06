Toch verzoening? Harry en William zullen privégesprek hebben na herdenking van Diana

Morgen zullen William en Harry in de Sunken Gardens van Kensington Palace een standbeeld van hun moeder onthullen, op de dag die haar 60ste verjaardag zou zijn geweest. Beide zonen hebben lang en hard gewerkt om het monument ter herdenking van Diana tot een mooi eerbetoon te maken. Het is dan ook logisch dat ze de strijdbijl eventjes begraven om het beeld aan de wereld te tonen. Ook al geven ze aparte speeches, in plaats van samen het volk toe te spreken. Iets dat ze in het verleden zeker zouden hebben gedaan.

Prinses Diana

Tijdens de ceremonie houden ze dus afstand, maar na het evenement zou er iets op til zijn, zo beweren bronnen binnen het paleis. “William en Harry hebben een privégesprek gepland”, klinkt het. Dat zou een poging tot toenadering kunnen zijn. Harry reikte eerder deze week al de hand naar zijn broer door hem te vernoemen in zijn speech tijdens de Diana Awards, een reeks prijzen voor ambitieuze jonge mensen. “Mijn broer en ik herdenken deze week de 60ste verjaardag van onze moeder”, zei hij. Opvallend was dat hij het voor het eerst in tijden weer over William en zichzelf had als collectief. In vorige interviews refereerde hij naar Diana als “mijn moeder”. Volgens insiders had William het daar moeilijk mee, en voelde hij de nood om het volk eraan te herinneren dat ook hij zijn moeder erg mist. De verandering van Harry’s narratief zou eventueel dus een olijftak kunnen zijn.

Zullen prins William en Harry zich snel verzoenen?

Royalty-expert Robert Lacey heeft echter zijn twijfels over de situatie, zo zegt hij in de DailyMail. “De vete tussen de twee broers zal ongetwijfeld met de aandacht gaan lopen tijdens de herdenking van deze donderdag. Alle ogen zullen op hen gericht zijn, niet op Diana. Dat zullen beide broers ongetwijfeld jammer vinden. Maar hoe graag ze het ook weer bij willen leggen, er zijn nog te veel spanningen tussen hen om alles te vergeven en te vergeten. Een gesprek zou een goed begin zijn, maar ze hebben nog een veel langere weg te gaan dan dat.” Meghan, die thuis in LA op haar echtgenoot wacht, heeft volgens hem een groot aandeel in de ruzie. “Zij heeft geen verlangen om terug te keren naar het VK of om het bij te leggen met de koninklijke familie. Ze was daar niet graag en heeft nu wat ze altijd al wilde: bekendheid en een mooi huis in de buurt van Hollywood. Totdat Harry dat inziet en er iets aan doet, zal er niets veranderen tussen hem en zijn familie. Meghan heeft hem volledig onder haar duim.”

