Toch één voordeel? George R.R. Martin schrijft vlotjes aan nieuw ‘Game Of Thrones’-boek nu hij in quarantaine zit MVO

20 maart 2020

09u55 1 Literatuur ‘Game Of Thrones’-schrijver George R.R. Martin (71) zit in quarantaine, net als de rest van ons. Het voordeel is dat hij nu eindelijk veel tijd heeft om verder te schrijven aan zijn volgende boek. “Ik mag de stad niet in, dus dan spendeer ik mijn tijd maar in Westeros.”

Fans van de ‘A Song Of Ice And Fire’-reeks - de boeken waarop de tv-serie ‘Game Of Thrones’ gebaseerd is - wachten al negen jaar op een nieuwe roman. “Ik spendeer meer tijd in Westeros dan in de echte wereld”, verzekert Martin nu. “Ik ben constant aan het schrijven, want er is niets anders te doen. Ik ga niet liegen: de toestand is grimmig in de Zeven Koninkrijken, maar misschien niet zo grimmig als ze in het echte leven gaat worden...”

Martin werkt op dit moment aan ‘The Winds Of Winter’, het zesde boek in de reeks. Het zevende zal volgens hem het laatste worden. Fans zijn echter bang dat de schrijver zijn werk nooit af zal maken. Hij is immers al 71 jaar en heeft het druk met vele andere projecten, zoals de spin off-reeksen van ‘Game Of Thrones' op de Amerikaanse zender HBO.