TMZ: “Bassist Bon Jovi vroeg vlak voor natuurlijke dood nog hulp”

Alec John Such werd zaterdag midden in de nacht wakker omdat hij naar het toilet moest. Toen hij weer terug naar bed wilde gaan, riep hij een vriend die op dat moment bij hem verbleef om hulp om hem terug in bed te helpen. Dat deed de vriend, waarna hij weer de kamer verliet. Toen hij later terugkwam om te kijken hoe het met de muzikant ging, bleek deze te zijn overleden. Lijkschouwer Tamara Willard bevestigt dit verhaal tegenover ‘TMZ’.

De hulpdiensten werden nog ingeschakeld, maar konden Such niet meer redden. Volgens de lijkschouwing stierf de voormalig bassist op 70-jarige leeftijd een natuurlijke dood.

Such zat van 1983 tot en met 1994 in Bon Jovi en speelde mee op hits als Livin’ on a prayer. De bassist vond het toen te veel worden en voelde zich “opgebrand”, zei hij in 2000 in een interview met de krant Asbury Park Press. “Het voelde als werk en ik wilde niet werken. De reden dat ik ooit in een band wilde, was omdat ik niet wilde werken.”

In 2018 keerde Such kort terug in de band, toen Bon Jovi werd toegevoegd aan de Rock and Roll Hall of Fame.

