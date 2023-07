'Titanic'-regisseur James Cameron is woest: "Nee, ik maak geen OceanGate-film”

“Ik reageer normaal gesproken niet op aanstootgevende geruchten in de media. Maar nu moet ik wel”, schrijft Cameron. “Ik ben NIET in gesprek over een OceanGate-film en dat zal ik ook nooit zijn.”

OceanGate is het bedrijf van de duikboot die tijdens het afdalen naar het wrak van de Titanic is geïmplodeerd. De vijf inzittenden kwamen om het leven. Cameron reageerde eerder al geschokt op de ramp vanwege de gelijkenissen tussen het zinken van het schip de Titanic in 1912. Zelf is de regisseur meermaals naar het wrak gedoken. Sommige beelden die hij daarbij maakte, gebruikte hij voor zijn verfilming van de ramp.