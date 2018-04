Tinne Oltmans wil reïncarneren als kat (en daar heeft ze een goede reden voor) SD

07 april 2018

12u14

Bron: Peter De Smedt 3

Tinne Oltmans (25) schittert momenteel in de musical 'Zoo Of Life'. Tinne bouwt een mooie carrière uit in combinatie met onder andere Ghost Rockers. De zangeres weet maar al te goed hoe zij ooit zou willen reïncarneren: als een kat. En daar heeft Tinne een héél goede reden voor.