Tinne Oltmans wil anderen overtuigen om psychologische begeleiding te zoeken: “Mijn generatie wil gewoon te veel”

Bron: Story 0 Showbizz Het einde van de Ketnet-reeks ‘Ghost Rockers’ betekende niet het einde van de carrière van Tinne Oltmans (26). De agenda van de zangeres-actrice is bijzonder goed gevuld, en zo heeft ze het graag. “Als zo’n groot project wegvalt, moet je een sprong in het onbekende wagen en er volledig voor gaan. En dat is precies wat ik gedaan heb.”

Je kan momenteel geen radiozender aanzetten, geen winkel binnenstappen of geen kerstmarkt over wandelen, of je wordt overvallen door de oorwurm ‘All I Want For Christmas Is You’. Komend weekend zal hét kerstnummer bij uitstek zelfs door de luidsprekers van de Lotto Arena schallen. Niet in de originele versie van Mariah Carey, wel in die van Tinne Oltmans. De actrice-zangeres stak het nummer in een nieuw jasje voor ‘The Christmas Show’, een spektakel compleet met vertederend kerstverhaal en zeemzoete kerstmuziek. “Ik ben eigenlijk niet echt een kerstmens”, geeft Tinne toe. “Maar als ik ‘All I Want For Christmas’ hoor, kan ik niet blijven stilstaan en wil ik liefst gewoon meebrullen.”

Zo’n wereldhit coveren is gevaarlijk. De mensen vergelijken steevast met het origineel.

“Maar ik kopieer Mariah niet, dat is ook onmogelijk. Zij heeft een fabuleuze stem en haalt moeiteloos hoge noten. Daarom heb ik er op YouTube mijn eigen versie van gemaakt. Met elfjes en een a-capellakoor. En in de show zing ik het samen met Ian Thomas, Silvy De Bie en Wim Soutaer.”

Vertoon je verder wel gelijkenissen met Mariah? Zij wordt een van de grootste diva’s in de showbusiness genoemd...

