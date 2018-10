Tinne Oltmans openhartig over mentale problemen KD

Bron: Instagram 0 Showbizz 'Ghost Rockers'-actrice Tinne Oltmans (25) heeft een pakkend bericht gedeeld over haar mentale gezondheid. "Ik voelde me niet goed in mijn vel de laatste tijd dus ik ben weer hulp gaan zoeken", schrijft ze.

De zangeres doet dat om aandacht te vragen voor de Werelddag Geestelijke Gezondheid, die gisteren plaatsvond. "Eén jaar geleden stelde ik mijn goede doel Vagga (een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, nvdr.) voor, waarvoor ik ging zingen in Steracteur Sterartiest", schrijft ze bij een foto op haar Instagram Stories. "Vandaag toon ik dat jullie niet alleen zijn en nooit bang hoeven te zijn."

In een volgende post, schrijft ze dat ze al een tijdje terug in de knoop met zichzelf zit. "Ik voelde me niet goed in mijn vel de laatste tijd, dus ik ben weer hulp gaan zoeken. Want je kan het niet alleen. En ja, het is eng om dit te zeggen. Maar 'fuck it'.", klinkt het vastberaden. "De mensen die steun uit deze boodschap halen, zijn veel belangrijker."

Ze adviseert haar volgers en fans om hulp te zoeken bij problemen. "Het is oké om je soms down te voelen, maar geef gewoon nooit op. Stop nooit met vechten. Je vindt je weg wel."