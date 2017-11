Tinne Oltmans krijgt soms schrijnende berichten van fans: "Ze sturen me dat ze zelfmoord willen plegen" Jean Dhont | TDS

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Kristof Ghyselinck Showbizz Blootsvoets, zonder make-up en enkel gekleed in een wit hemd. Tinne stelde zich kwetsbaar op tijdens de tweede liveshow van ‘Steracteur Sterartiest’. Gelukkig voor haar volgden er na de snedige commentaren van Gers Pardoel al snel zalvende woorden van Ingeborg. "Heerlijk hoe zij ’t voor mij opnam", zegt Tinne deze week in Dag Allemaal. "Nu, ik heb het na de show nog met Gers besproken, hoor."

Wat had hij te vertellen?

Dat hij streng móet zijn en ik beter kan dan wat ik toen heb neergezet. Misschien was het zijn manier om mij scherp te houden? 

De onervaren Siegfried De Doncker lijkt de grote revelatie van dit seizoen.

Met ‘Helden’ had hij natuurlijk al heel wat knowhow opgebouwd, hé. Wat podiumprésence betreft, kende hij het klappen van de zweep dus wel. Dat compenseert zijn gebrek aan zangervaring. En Sieg weet als geen ander hoe hij zich moet verkopen, hé. Hij heeft natuurlijk ook een heel speciale stem. Ik hoor hem graag zingen. 

Ook jij wordt naar voren geschoven als grote kanshebber. Zorgt dat voor extra druk?

Ik heb nochtans ’t gevoel dat ik niet zo lang meer zal meegaan. Ik vind het vooral fijn om nieuwe dingen over mezelf te ontdekken. Hoe laag ik kan zingen, bijvoorbeeld. 

Je bent intussen goede maatjes geworden met Ianthe Tavernier.

We hebben al gehuild van het lachen samen. Maar ook toen ze op de pijnbank belandde, heb ik een traan weggepinkt. Je moet weten, wij delen een kleedkamer. Het idee dat ik daar zonder haar ga zitten, vind ik vreselijk. Toen Ianthe rood licht kreeg, schoot ik direct vol. Ik was in shock! 

Kan jij slapen na zo'n ­zenuwslopende dag?

Nadat ik in mijn hoofd eerst de hele dag nog eens heb overlopen en m’n Twitter-berichten heb gecheckt wel, ja. De mensen zijn zo lief. Ik neem dan ook de tijd om iedereen een berichtje terug te sturen. Kwetsende commentaren probeer ik te negeren, want ik ben erg gevoelig voor kritiek.

Blijft het bij steunberichten of delen sommige fans ook hun persoonlijke besognes met jou?

Die berichten zijn soms zó schrijnend. Dat ze zelfmoord willen plegen, bijvoorbeeld.

Da’s wel heel heftig.

(knikt zachtjes) Zodra ik zo’n bericht heb geopend, krijgen zij melding dat ik het heb gelezen, dus ik kan dan niet anders dan reageren. Ook omdat ik steun wíl geven. Ik heb een groot hart en wil altijd voor iedereen goed doen.

Dat gaat niet, Tinne.

Ik wéét dat ik geen psycholoog ben, maar ik probeer die jongeren toch mee te geven dat het normaal is dat je je eens slecht voelt. En dat zulke periodes voorbijgaan. Waarop ik hen verwijs naar een hulplijn of VAGGA, het goede doel waar ik voor zing in ‘Steracteur ­Sterartiest’. Bij VAGGA kan iedereen voor amper elf euro terecht voor psychologische steun. Dat blijft voor velen een taboe en daar moeten we dringend van af.

Ben jij zelf al eens in zo'n donker dal beland?

Nee, maar ik ben in mijn naaste omgeving ook al enkele mensen verloren aan een wanhoopsdaad. Meer mensen zouden, zoals Selah Sue, het moeten aandurven om psychologische problemen bespreekbaar te maken.

Hoe komt het dat zoveel jongeren het moeilijk hebben, denk jij?

Sociale druk is er altijd geweest, maar de komst van Facebook, Instagram en dergelijke heeft die alleen maar vergroot. Ik merk dat mijn generatie zich met alles en iedereen vergelijkt. En dat zorgt voor veel druk. Ik denk dat het voor iedereen wat zoeken is hoever je daarin kan en mag gaan.

Welke boodschap wil jij vooral delen met de buitenwereld?

Ik zie sociale media als een plek waar mensen mij beter kunnen leren kennen, als een positief en écht persoon. En als iemand me een vraag stelt, zal ik eerlijk antwoorden. Ik raad iedereen ook aan om te stoppen met modellen van Victoria’s Secret te bekijken, want daar word je echt niet gelukkiger van. Ik tracht steeds een vleugje positivisme aan andermans bestaan toe te voegen. 

Hoe laad jij de batterijen weer op?

Ik ga regelmatig op zondagochtend met mijn mama naar de yoga. Maar ’t is intussen een maand geleden en ik voel dat het dringend tijd wordt om nog eens te gaan. Yoga is niet alleen leuke qualitytime met de mama, ik leer er ook om mijn ademhaling onder controle te houden. Voor het slapengaan, maar ook wanneer ik het podium op moet.

Ben jij een piekeraar?

Het duurt wel even voor ik de slaap kan vatten, al zit het feit dat ik een echt nachtdier ben daar ook voor iets tussen. Ik ga ten vroegste om één uur ’s nachts slapen. En als het kan, blijf ik zonder schuldgevoel tot de middag liggen. Héérlijk!

Waar vul jij je avond dan mee?

Ik pleit schuldig: ik kijk graag Netflix. En dan het liefst lekker traditioneel op een grote televisie. Want ik word soms heel zenuwachtig van mijn smartphone. Dus als ik tv kijk, leg ik mijn gsm aan de kant. Al moet ik wel toegeven dat ik tijdens het eten dan wel weer de neiging heb om te sms’en. Mijn lief Juan grapt dan dat ik ooit nog weleens in mijn gsm ga kruipen.

Juan en jij hebben elkaar echt gevonden, hé?

Ja, ’t is zalig! Nu de opnamen van ‘Ghost Rockers’ achter ons liggen, zijn we voor het eerst minder samen. Juan vraagt zich af welke impact dat op onze relatie zal hebben. 

Wat denk jij?

Volgens mij zal er helemaal niets veranderen. Wij zien elkaar zó graag.

Juan zegt dat mode en lifestyle hem weinig boeien. Zorg jij er dan voor dat hij mooi gekleed is?

Toen we pas samen waren, droeg hij altijd lange sokken. Zelfs onder een short, hé. Vreselijk! Ik ben dus snel enkelsokken voor hem gaan kopen. Een kleine, maar o zo belangrijke verandering. (lacht) Ik vraag hem ook altijd wat hij van mijn outfits denkt. Ik vind het heel belangrijk dat hij me mooi vindt in wat ik draag.

Zijn er al plannen om te gaan samenwonen?

Voorlopig niet. We wonen allebei in Wilrijk, en zijn bijna elke avond samen. Het voelt dus al als samenwonen.

Je werd onlangs 25. Een bijzonder moment?

Op professioneel vlak heb ik al mooie projecten kunnen doen, maar ik dacht dat ik op mijn 25ste al aan een huis en kinderen zou denken. Niet dus. Maar hier zit een gelukkige vrouw, hoor.

In je schooltijd was dat wel anders.

Dat was zeker niet de leukste periode uit mijn leven, nee. Ik werd gepest van de lagere school tot het zesde middelbaar. Waarom heb ik nooit geweten... (zwijgt even) Toen ik op mijn elfde een rol kreeg in de Studio 100-show ‘Sound Of Music’ werd het alleen erger. 

Krijg je nu complimenten van de mensen die jou vroeger pestten?

Nee, dat niet. Hoeft ook niet, hoor. Ik krijg vooral lieve berichtjes van mensen die me altijd een warm hart hebben toegedragen. Van mijn leden uit de Chiro, bijvoorbeeld.

Slotvraag: jullie hebben zopas de 'Ghost Rockers on tour'-shows afgewerkt, maar komt er ook een vijfde seizoen van de tv-reeks? 

In december brengen we een nieuwe cd uit, maar een nieuwe reeks staat voorlopig niet op de planning. In september volgend jaar gaan we wel enkele concerten brengen in de Shop in Antwerpen. Wat mij betreft, is dit avontuur nog lang niet gedaan. Ik wist meteen dat we goud in handen hadden. En

’t is dan nog fel beginnen te schitteren ook. 

Dieter Bacquaert Tinne Oltmans en Ianthe Tavernier

Kristof Ghyselinck Ghost Rockers: Tinne Oltmans - Juan Gerlo - Marie Verhulst - Elindo Avastia - Wout Verstappen

VRT

© VRT