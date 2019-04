Exclusief voor abonnees Tinne Oltmans en Ann Van den Broeck over romantiek: “Als ik trouw, zal het voor de jurk zijn” JR

12 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Ann Van den Broeck (42) en Tinne Oltmans (26). Straks worden ze moeder en dochter, in de hitmusical ‘Mamma Mia!’ Een perfecte combinatie, vinden ze zelf. In de kritiek dat Ann alweer een hoofdrol krijgt van haar lief, kunnen beide dames zich niet vinden. “Alsof ik vóór Stany helemaal geen carrière had”, zucht Ann deze week in een exclusief dubbelinterview met Dag Allemaal.

“Als ik mijn kamer opruimde, zette ik vaak een cd van Abba op”, zegt Ann Van den Broeck. “Ik word ook instant vrolijk als ik een Abba-nummer hoor”, zegt Tinne Oltmans. De ideale combinatie dus om moeder Donna en dochter/aanstaande bruid Sophie te spelen in de nieuwe Vlaamse versie van de musical ‘Mamma Mia!’ die in het voorjaar van 2020 in première gaat. Hun eerste dubbelinterview is ook hun eerste echte kennismaking. “We kennen elkaar eigenlijk enkel van op recepties en premièrefeestjes”, zegt Ann.

Jullie hebben nog een dikke tien maanden om een band op te bouwen.

Ann: “Misschien eens horen of er in het budget ruimte is voor een ‘bonding’-citytrip, naar Zweden of zo. Of nog beter: naar Griekenland.” (lacht)

Wat jullie alvast gemeen hebben: jullie zijn allebei op dit moment heel ­populair bij het jonge publiek.

Ann: “Ik ben zo blij dat Thomas (Van Goethem, bedenker van de reeks, nvdr) mij heeft gebeld voor de fantastische reeks ‘#LikeMe’. Het klinkt raar, maar het was een dankbare rol, de moeder die terminaal ziek werd. Ik merk aan reacties van kinderen dat het hen echt iets deed, dat ze de warmte tussen de moeder en de dochter echt voelden.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen