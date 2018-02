Tinne Oltmans (25): "Ik stevende af op een burn-out en had paniekaanvallen" DBJ

20 februari 2018

15u22

Bron: Radio 1 0 Showbizz Het was een intens jaar voor Tinne Oltmans (25). De actrice uit 'Ghost Rockers' deed mee aan 'Steracteur Sterartiest', speelde de hoofdrol in de musical 'Doornroosje' en werd ook het gezicht van Ketnets 'Move tegen pesten'. Door die overvolle agenda kreeg ze een dipje en zocht ze psychologische hulp.

In 'Steracteur sterartiest' zamelde Tinne Oltmans geld in voor de vzw Vagga, die psychologische hulp voor jongeren betaalbaar en meer bespreekbaar wil maken. Een onderwerp dat Tinne nauw aan het hart ligt, want het afgelopen jaar zocht ze zelf ook regelmatig hulp bij een psycholoog. "Ik was 24 en stevende af op een burn-out", zegt de actrice op Radio 1. "Ik had ook paniekaanvallen".

De reden daarvoor was niet ver te zoeken. "In 2017 kreeg ik plots heel veel aanvragen. Ik wilde dat allemaal in eigen beheer behandelen, maar daardoor deed ik op de duur meer administratief dan creatief werk. Als actrice sta je vaak onder druk. Als er dan dingen fout lopen, is dat zwaar om dragen. Ik stevende af op een burn-out", gaat de actrice verder. "Ik besloot dan maar naar een psycholoog te gaan. Dat was de beste beslissing die ik in 2017 heb genomen."

Professionele hulp

Tinne had op de duur meer behoefte aan professionele hulp dan enkel haar bezorgdheden bij vrienden te uiten. "Een psycholoog heeft ervoor gestudeerd, terwijl je vrienden altijd een deel van je problemen overnemen. Ik wilde hen daar niet meer mee belasten."

Een bezoekje een psycholoog is nu heel gewoon geworden voor de actrice. "Ik moet toegeven dat ik eerst ook een drempel over moest om te gaan, maar ondertussen probeer ik toch een keer in de maand langs te gaan. Ik probeer zo ook jongeren te inspireren om het taboe te doorbreken."

