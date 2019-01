Tine uit ‘Blind Getrouwd’: “Ja, ik heb een lief” Redactie

08 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Tine Coenen (31) uit het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’ is opnieuw verliefd. Dat bevestigt ze zelf aan de redactie van Dag Allemaal.

“Het klopt dat ik al een tijdje een nieuwe vriend heb. Ik ben heel gelukkig’” klinkt het. De naam van haar vriend en hoe ze elkaar hebben leren kennen, wil Tine nog even voor zich houden. In ‘Blind Getrouwd’ werd Tine gekoppeld aan softwareontwikkelaar Ben Leers, maar het huwelijk hield geen stand. De brunette kreeg toen veel kritiek te verwerken omdat ze haar toenmalige echtgenoot op het hart drukte dat haar ex-lief ook ‘gene knappe’ was. Ben is momenteel nog altijd single.