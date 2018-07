Tine Embrechts over 'Tegen de Sterren op': "Sorry, Kristel van K3" TK

05 juli 2018

06u35

Bron: Radio 1 0 Showbizz Van Saartje Vandendriessche tot Sabine Hagedoren: actrice Tine Embrechts kroop al in de huid van heel wat bekende mensen in 'Tegen de Sterren op'. En daar voelt ze soms wel enige gêne bij, zo vertelde ze aan Radio 1.

“Twee jaar geleden heb ik Kristel van K3 nagedaan, en die werd een beetje neergezet als een boze heks of stiefmoeder", vertelde Tine daarover in het muziekprogramma 'De Zomer van 2018'. "Dat was op zich wel geestig, maar ik ben me toch gaan verontschuldigen bij haar toen ik haar tegenkwam. Gelukkig kon ze er wel mee lachen.”

Zelf is ze nog nooit iemand tegengekomen die een probleem had met de persiflages. "Maar ik weet dat bijvoorbeeld Willem Vermandere er blijkbaar niet zo mee kon lachen. Daar heb ik dan ook respect voor. Het is alleszins niet de bedoeling om mensen te kwetsen, meestal zijn de scenario’s met respect. Ooit heeft Jonas Van Geel iemand, ik geloof Caroline Gennez, heel fel uitvergroot. Zij vond dat niet zo fijn, en dan hebben we dat niet meer gedaan. Bij deze mijn excuses aan iedereen!", lacht ze.