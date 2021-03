Tine Embrechts over 'Assisen online 3': “Blij met de kans om nog eens te kunnen spelen, ook al nam ik de scènes alleen op”

TV Vonken en vuur tussen Candice en Marijn, maar bij de andere koppels is het voorlopig eerder afstoten in ‘Blind Getrouwd’

7:28 Van een oplaaiende brand met veel vonken en vuur, tot een hoopje hout dat mooi is opgestapeld, dat alles heeft om een fijne kampvuurtje te worden. Maar waar de eerste vlam nog moet opflakkeren. Dat is de stand van zaken bij de vier koppels van ‘Blind Getrouwd’ die na hun instant huwelijk op het heerlijke Kreta genieten van hun huwelijksreis. En ons een open inkijk geven in wat ontluikende relaties zouden moeten of kunnen zijn.