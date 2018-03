Tine Embrechts openhartig over het moederschap: "Ons nieuw samengesteld gezin is ook voor mij nog

Christophe D'Huysser

20 maart 2018

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Het bruist, botst en knettert langs alle kanten. Zo omschrijft Tine Embrechts (42) haar thuissituatie met baby Maurice, peuter Gaston en pubers Emilio en Oscar. En dat eist soms zijn tol voor de actrice. "Ik ben al een paar keer in tranen uitgebarsten omdat het me plots allemaal te veel werd", vertelt Tine aan Story.

Het achtste seizoen van 'Tegen de Sterren op' loopt stilaan naar zijn einde. Wat de toekomst ook in petto heeft voor het programma, voor Tine Embrechts en Guga Baúl zal het altijd een bijzondere plaats innemen in hun carrière. Het was immers op de set dat de vonk - vrij snel, aldus Tine - oversloeg. "Grave griet, dacht ik", vertelde Guga onlangs in Humo. "Ze zag er goed uit én ze kon lachen met mijn flauwe moppen." De vonk van toen resulteerde intussen in een nieuw samengesteld gezin en in november nog in de geboorte van hun tweede zoon, Maurice, de vierde telg van Tine.

De komst van Maurice is meteen ook de reden waarom Tine dit jaar opvallend minder te zien is in 'Tegen de Sterren op'. "Ik vond het prima om gedurende een seizoen wat meer langs de zijlijn te blijven. Doorgaans sta ik heel gretig in het leven en wil ik alles uitproberen, maar door de drukte thuis had ik geen tijd om uitgebreid te studeren op typetjes. Ik was al blij dat ik mijn teksten min of meer uit het hoofd kon leren."

