Tine Embrechts: "Ik had maar één vakantielief en ik ben ermee getrouwd" TK

20 augustus 2018

De meeste mensen zien hun vakantielief nooit meer terug, maar dat was bij Tine Embrechts (43) wel even anders. In 'Het Zomert Met' vertelt ze dat ze op haar 25ste naar Mexico trok en er haar hart verloor. "Het was mijn enige vakantielief en ik ben ermee getrouwd", klinkt het.

Embrechts is deze week te gast in de Eén-talkshow 'Het Zomert Met', waar ze aan presentator Bruno Wyndaele over haar eerste huwelijk vertelt. Ze leerde Roman Santos kennen in Mexico, waar ze op haar 25ste naartoe trok om Spaans te leren. Ze werd verliefd op een man én op het land. "Met het enige vakantielief dat ik ooit had, ben ik getrouwd", vertelt ze. "En je trouwt niet alleen met een man, maar met een heel land."

"Mijn ex-man is een muzikant, ik heb heel veel serenades ­gekregen in die periode. Ook in België, in ons huis in Borgerhout. Dan stond hij in het midden van de nacht met vijf vrienden op het dak naast de badkamer. Heerlijk vond ik dat.” De relatie tussen de twee liep in 2012 op de klippen na 13 jaar huwelijk. "“Ik ben ondertussen gescheiden, maar ik heb geen spijt van mijn huwelijk. Het was een mooie, intense periode."

Tine Embrechts is intussen al vier jaar samen met Laurent Bailleul, beter bekend als Guga Baúl. De twee hebben twee zoontjes.