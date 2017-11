Tine Embrechts en Guga Baul verwelkomen tweede kindje: “Handen op elkaar voor de nieuwe kampioen zwaargewichten!” ADN

15u33 0 BELGA Showbizz Actrice Tine Embrechts en komiek Guga Baúl zijn de trotse ouders geworden van een tweede kindje: zoontje Maurice. " Gisteravond werden wij de fiere ouders van een heerlijk dik pakketje pure liefde", schrijft mama Tine op Instagram.

Papa Guga heeft alvast grote plannen met de kleine Maurice, die met een stevige 5,230 kilogram ter wereld kwam. “Handen op elkaar voor de nieuwe kampioen zwaargewichten!”, grapt de acteur en komiek van ‘Tegen de Sterren Op’ op Twitter. "Dankjewel Tine voor de schenking." Het is het tweede zoontje voor het koppel, dat in 2015 al de kleine Gaston verwelkomde in hun gezinnetje. De actrice heeft ook nog twee zoontjes uit een vorige relatie.

Gisteravond werden wij de fiere ouders van een heerlijk dik pakketje pure liefde...5,230kg...welkom in ons leven allerliefste Maurice❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door Tine Embrechts (@tinepoes) op 18 nov 2017 om 13:58 CET

Handen op elkaar voor de nieuwe Kampioen zwaargewichten! Met 5,230kg een hele prestatie. Dankjewel Tine voor de schenking. Maurice❤️💛💚 pic.twitter.com/2ZSl2jK85y Guga Baúl(@ GugaBaul) link

