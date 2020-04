Tine Embrechts denkt dat ze corona heeft gehad: “Ik was heel bang” BDB

28 april 2020

22u50

Bron: VIER 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tine Embrechts (44) denkt dat ze corona heeft gehad. Dat vertelde ze in de rubriek ‘Bedgeheimen' in ‘Gert Late Night’. “Net voor de lockdown ben ik heel ziek geweest. Ik was kortademig en voelde een enorme druk op m’n borst. Ik was echt heel bang.” Daarnaast heeft de coronacrisis ook een financiële impact op het leven van de actrice. “Al m’n opdrachten zijn weggevallen tot het einde van het jaar”, aldus Tine. “Ik kan wel nog een paar maanden overbruggen, maar daarna stopt het. Ach, ik kan nog altijd een nieuwe job zoeken. Ik zou bijvoorbeeld ooit graag eens in een bloemenwinkel werken. (lacht)”