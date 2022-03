‘Tinder Swindler’ Simon Leviev aangeklaagd door échte familie Leviev: “Wij zijn ook slachtoffers”

Simon Leviev overtuigde nietsvermoedende vrouwen dat hij lid was van de rijke Israëlisch-Russische familie Leviev. Vervolgens liet hij hen geloven dat hij in gevaar was en geld nodig had. Zo maakte hij de vrouwen miljoenen dollars afhandig.

Bekijk hier het interview waarin Simon zegt dat hij het slachtoffer is geworden van Netflix

Zijn vermeende familie is alvast niet blij met de connectie. Lev Leviev, hoofd van een bedrijf dat in diamanten handelt, en zijn dochter Chagit dienden een klacht in tegen Simon. Volgens de rechtbankdocumenten die Page Six kon inkijken maakte de oplichter misbruik van zijn vermeende bekende familie om er zelf voordeel uit te halen en gebruikte hij ook het trademark van de familie om zijn slachtoffers te laten geloven dat hij écht deel uitmaakte van het diamantbedrijf.

Tipje van de ijsberg

“We begonnen in 2017 dingen op te vangen over Simon Leviev”, zegt Chagit aan Page Six. “Er zijn negen kinderen in mijn familie: vijf broers - waarvan er geen enkele Simon heet - en vier zussen. Al snel kreeg ik te horen van onze verdelers dat hij cheques ter waarde van 350.000 dollar had uitgeschreven in onze naam, maar het waren niet onze cheques. Dan kregen we telefoon van een ander bedrijf. Zij zeiden dat we hen 600.000 dollar verschuldigd waren voor privévliegtuigen. Ze stuurden me een foto van zijn paspoort: het was Shimon Hayut.”

Bekijk hier de trailer van ‘The Tinder Swindler’

Chagit zegt dat ze daarop de politie in Israël inschakelden. Maar omdat Simon zo vaak verhuisde, was het moeilijk om hem in de gaten te houden. “De grootste shock kwam toen we de Netflix-documentaire bekeken en we zagen hoe ver zijn manipulatie leidde, en wat de schade daarvan was. De waarheid is dat deze show nog maar het tipje van de ijsberg is. Om dat leven te kunnen leiden, moet hij een enorme internationale fraude gepleegd hebben. Er moeten zoveel andere slachtoffers zijn. We hebben echt medelijden met hen. Deze kerel is een bedrieger en een oplichter.”

Ook slachtoffers

“We zijn dan misschien een diamantbedrijf, maar wij zijn ook slachtoffers”, vervolgt ze. “We worden hierdoor bedreigd, worden voor de grap opgebeld. Ik vind dat de show niet duidelijk genoeg heeft gemaakt dat wij niéts met hem te maken hebben. Al de schade die hij heeft berokkend, dat heeft hij wel in onze naam gedaan. En nu heeft hij een agent in Hollywood? Hij hoort daar niet thuis. Hij is een crimineel.”

Leviev bracht uiteindelijk twee jaar en een half door in de gevangenis in Finland nadat hij schuldig was bevonden aan de oplichting van drie vrouwen. Daarna bracht hij nog eens vijf maanden door in de gevangenis in Israël. Nu is hij weer op vrije voeten en houdt hij vol dat hij onschuldig is. “De persoon die ze afschilderen ... Het is gek”, vertelde hij in een recent interview. “Dat ben ik niet, het is simpelweg een fantasie door Netflix. Het verschil tussen hem en de echte Simon is gigantisch. Ik heb nooit een vrouw of iemand anders om geld gevraagd. Maar nog eens, ik heb niks misdaan. Ik ben degene die hier het slachtoffer is. Ik ben een slachtoffer van Netflix. Er is geen bewijs.”

