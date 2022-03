‘Tinder Swindler’ ontkent in interview fraude: “Ik ben het slachtoffer van Netflix”

TV Echtgenote van Gert Verhulst is verantwoor­de­lijk voor zijn 'enge' albumcover: “Ze vond hem ondeugend”

In september vorig jaar bracht Gert Verhulst (54) zijn soloalbum ‘Zijn Mooiste Liedjes’ uit. De release van het album ging destijds niet onopgemerkt voorbij. Er was namelijk veel te doen rond de coverfoto die de Studio 100-baas voor zijn nieuwe plaat gekozen had. In een aflevering van ‘De Verhulstjes’ liet Gert weten dat zijn echtgenote Ellen verantwoordelijk is voor de ‘enge’ coverfoto.

7:05