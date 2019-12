Tina Turner komt naar Nederland om musical over haar leven te bekijken Redactie

10 december 2019

20u32

Bron: AD 2 Showbizz Wereldster Tina Turner (80) komt speciaal naar Nederland om de nieuwe musical ‘TINA – De Tina Turner Musical’ in het Beatrix Theater in Utrecht bij te wonen. De zangeres heeft dat vandaag via een videoboodschap aan de cast bekendgemaakt.

“We zijn ontzettend trots dat Tina Turner speciaal voor deze voorstelling naar Nederland wil komen. Voor iemand van tachtig jaar is dat geen vanzelfsprekendheid, zeker omdat zo’n bezoek een behoorlijke onderneming is”, reageert algemeen directeur en producent van Stage Entertainment Nederland, Albert Verlinde.

“Tegelijkertijd vind ik het ook enorm spannend en hoop ik dat we met deze musical haar leven en prachtige carrière kunnen eren. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we dit met Nyassa Alberta in de hoofdrol en de getalenteerde cast en creatives kunnen waarmaken!”

Gezondheid

Wanneer Tina Turner naar Utrecht komt is nog niet bekend. Woordvoerder Caroline Broeder van Stage Entertainment Nederland zegt te hopen dat ‘ze op de première komt die op 9 februari is’. “Ze heeft beloofd te komen. Maar de datum hangt af van haar gezondheid. Ze kijkt niet ver vooruit. Wij zijn in overleg met haar management.”

‘TINA – De Tina Turner Musical’ is vanaf 1 februari 2020 te zien in het Beatrix Theater en is daarmee de opvolger van de musical MAMMA MIA!. De rol van Tina wordt gespeeld door Nyassa Alberta. Naast haar zijn ook Juneoer Mers, Gaia Aikman, Marianne Kloeze, Terence van der Loo, Aisa de Winter en Jeannine la Rose te zien. Vanaf vandaag repeteert de cast om vervolgens op 1 februari de eerste voorstelling voor publiek te spelen.