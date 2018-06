Tina Maerevoet heeft last van vervelende huidaandoening: "Al honderden euro's uitgegeven aan behandelingen" TDS

12 juni 2018

Bron: HUMO 2 Showbizz Dankzij haar positieve instelling is Tina Maerevoet, Paulien in 'Thuis', een bron van inspiratie voor heel wat kijkers. Maar ze kan in het echt ook best onzeker zijn, want Tina moet afrekenen met een vervelende aandoening: ze heeft last van pigmentvlekken en gaf al honderden euro's uit aan behandelingen. Dat vertelt ze deze week in HUMO.

Het gesprek in HUMO gaat onder meer over ijdelheid. Tina moet toegeven dat ze erg op haar looks staat. "Vóór ik in ‘Thuis’ meespeelde, droeg ik nooit schmink of hoge hakken", zegt ze. "Maar op de set word ik nu al jaren volledig geschminkt, en als ik in mijn vrije tijd dan eens zonder make-up op straat kom, hoor ik vaak: ‘Oei, gaat het een beetje?’ De mensen zijn mij zodanig gewoon van op tv, dat ze denken dat ik ziek ben als ze me zien zoals ik echt ben. Best confronterend. Ik wilde dat ik me daar niets van aantrok, maar dat kan ik dus niet."

Behandelingen

Ze geeft ook toe dat ze last heeft van een vervelende aandoening aan haar huid. "Ik heb last van pigmentvlekken in mijn gezicht. Het is een schilderij met witte en donkere vlekken. Mochten die vlekken op mijn achterwerk staan: geen probleem! Maar mijn gezicht is het eerste wat de mensen zien". Ze ging ver om het probleem te bestrijden. "Ik heb al honderden euro’s uitgegeven aan behandelingen – peelings, crèmes – maar niets helpt. Het is het einde van de wereld niet, maar het maakt me onzeker."

Die onzekerheid merkt ze dus ook in het dagdagelijkse leven. "Vorige zondag speelde ik in een voetbalmatch voor het goede doel, met de ‘Thuis’-ploeg tegen FC Blaasveld. Het was 25 graden, waardoor ik erg ging zweten. Ik wist: mijn fond de teint hangt binnen de kortste keren tot op mijn knieën", zegt ze. "En meteen bekroop me de angst: de mensen zullen hét zien. Mijn vriend zegt dat ik overdrijf, maar ik kan er niets aan doen".