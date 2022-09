Timothée Chalamet schrijft geschiedenis als eerste man in zijn eentje op de Britse cover van ‘Vogue’

Edward Enninful, hoofdredacteur van Vogue, wachtte op de juiste man voor de cover. Hoewel er de afgelopen decennia meermaals mannen naast vrouwen op de cover van het magazine stonden, wilde hij nooit een voorkant met enkel en alleen een man. “Vogue is een blad dat vrouwen viert en je ziet mannen genoeg in de media", klonk het jarenlang. Al vindt hij die uitspraak nu een beetje ouderwets. “Mode draait om dragen wat je mooi vindt, of dat nu op de mannen- of vrouwenafdeling hangt. Het maakt niet uit of je genderidentiteit past bij het hokje dat de ontwerper in gedachten had, als je je er maar goed in voelt”, zegt Enninful. Het is dan ook de normaalste zaak ter wereld dat Chalamet de cover siert in vrouwenkleding. Iets wat Harry Styles in 2020 ook al heeft gedaan, als eerste man op de cover van het Amerikaanse modeblad ‘Vogue’.