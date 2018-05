Timo Descamps keerde halsoverkop terug uit L.A.: "Mama had nog maar 4 weken te leven" SC

29 mei 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De Sinksenfoor heeft nu ook een gelijknamige toneelversie. Met onder meer Timo Descamps (32), die nochtans z’n zinnen had gezet op een carrière in de States. Tot dat vreselijke telefoontje kwam, vertelt hij in Dag Allemaal.

"Mijn mama bleek zwaar ziek, een agressieve kanker", vertelt Timo, die u wellicht nog het best kent van ‘Familie’ en ‘Steracteur Sterartiest’. "De artsen voorspelden dat ze nog vier weken te leven had indien ze niet snel zouden ingrijpen."

Dan staat je wereld even stil.

"Amai! Mama is nog maar 55. Eén van je ouders zo jong verliezen, daar houdt een mens geen rekening mee. Het angstzweet brak me uit en ik nam een ingrijpende beslissing."

Dewelke?

"Ik besefte dat ik nodig was in België, bij mama. Dus zegde ik de huur van mijn flat in L.A. op. Intussen gaat het gelukkig beter met mama, en zijn de vooruitzichten redelijk goed."

Heb je nu spijt dat je je American dream opgaf?

"Nee. Weet je, het was echt zwaar in L.A. Die constante werkonzekerheid... Daarom werkte ik er ook aan teksten en scenario’s. Maar bon, ik keer sowieso terug naar de States. Wanneer? Dat hangt af van mama’s gezondheid."

En ondertussen sta je hier op de planken in ‘De Sinksenfoor’? 

"Een komisch stuk, met Danni Heylen en Carry Goossens. Pascalleke en Oscar van ‘F.C. De Kampioenen’. Geweldig, toch?"