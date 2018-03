Timmeke Timmeke, wat doe je nu? Zelfs de makers van 'Temptation Island' zijn verbijsterd TDS

23 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Het ondenkbare is gisteren gebeurd. Tim — die de eerste negen afleveringen van ‘Temptation Island’ niet in beeld kon komen zonder het over zijn Deborah te hebben en hun nakende trouw — maakte plots een bocht van 360 graden. Reden: de blonde Nederlandse verleidster Cherish, die enige interesse in de Aalstenaar vertoonde. "Ik kon mijn gevoelens niet meer tegenhouden", zucht Timtation vandaag. Niet enkel bij de kijker, maar ook bij de makers van het VIJF-programma vielen de monden open.

Vlaanderen leerde Tim en Deborah kennen als een ietwat klef koppel, dat bij aanvang zei dat ze, als ze ongeschonden uit het verleidingsavontuur kwamen, gingen trouwen. "Ik heb de ring al klaar liggen", zei Tim toen nog trots. Een zinnetje dat hij gedurende de eerste negen afleveringen tot vervelens toe zou herhalen. Hij kokketeerde bijna met de papiertjes die hij op de deur van zijn slaapkamer plakte: "No girls allowed, unless Deborah Leemans". In zijn kamer: een kussen met Deborahs foto, een foto van hun beiden op het nachtkastje en een T-shirt van juffrouw Leemans. Tim huilde tevens een stevig potje bij de eerste ‘goeie kampvuurbeelden’ die hij van zijn aanstaande zag. Sommige fans van ‘Temptation’ vonden het er té dik op liggen. Maar niettemin had niemand — ook de makers van het programma niet — verwacht dat Tim op tijdspanne van 24 uur zou veranderen van hondstrouwe verloofde naar Timtation in het kwadraat.

Gisteren zagen we hem en Cherish prompt het kussen met de foto van zijn aanstaande uit bed kegelen om plaats te maken voor de blonde verleidster met slechte bedoelingen. Tim had naar eigen zeggen halsoverkop gevoelens voor Cherish gekregen — herinner u de hilarische vergelijking van vorige week nog over de klimop en Cherish, die overal tussen kruipt — en had absoluut geen zin om daartegen in te gaan. In amper één dag tijd had hij een nieuwe ‘vrouw van zijn leven’ gevonden. "Krijg je hier echt geen spijt van?", deed Cherish nog een lauwe poging. Tevergeefs, bleek meteen. "Ach, het kampvuur is toch al om zeep", zuchtte Tim.

Ingrijpen?

En zo kreeg tv-kijkend Vlaanderen na de breuk tussen Mike en Marjolein in ‘Blind getrouwd’ gisteren alweer harde beelden te zien: de Aalstenaar ging uitvoerig zijn gang met de Nederlandse blondine. "De mond van de programmamakers viel minstens even hard open als die van de kijkers", luidt het bij zender VIJF. Ingrijpen deden ze niet, ook al wisten ze dat de gevolgen rampzalig zouden zijn. "Dat doen we nooit", luidt het.

