Tim Van Aelst leert jongeren mediteren voor Rode Neuzen Dag (en je kan op HLN eenvoudig zelf meedoen) “Fitness voor het brein kan wonderen doen” Jolien Boeckx

14 oktober 2019

06u00 0 Showbizz “We fitnessen voor een gezond lichaam en letten op onze voeding. Maar ons brein laten we aan zijn lot over, terwijl het net continu overstelpt wordt met gedachten”, zegt Tim Van Aelst (41). De tv-maker wil daarom jongeren laten kennismaken met meditatie, en dat twee maanden lang via een podcast ten voordele voor Rode Neuzen Dag.

Wie zich abonneert op de podcast ‘That’s Meditation’, een knipoog naar de leuze ‘That’s dedication’ uit zijn comedyreeks ‘Safety First’, krijgt acht weken lang dagelijks en gratis een nieuwe meditatieoefening. Onder begeleiding van de warme stem van acteur Nico Sturm, die zelf de weg naar meditatie gevonden heeft, leren jongeren telkens 5 tot 10 minuutjes mediteren. “Ik doe dat zelf ook. Meestal twee keer per dag: ’s ochtends voor het ontbijt en ’s avonds voor ik ga slapen, want tijdens je nachtrust filter je de afgelopen dag”, zegt Tim Van Aelst, maker van tv-programma’s als ’Studio Tarara’ en ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’.

Waarom wil je jongeren laten kennismaken met meditatie?

Zelf heb ik het nooit leren kennen als tiener. Niet dat ik er toen echt nood aan had. Maar in een latere fase van mijn leven kwam het wel van pas. Nu was het bestaan ervan een ver-van-mijn-bedshow. Ik dacht aan monniken die in kloosters al zittend gingen opstijgen. Terwijl meditatie eigenlijk niks met religie te maken heeft. Meditatie kan je best vergelijken met naar de fitness gaan.

Hoe bedoel je?

We onderhouden ons lichaam en letten op gezonde voeding. Maar onze geest, die dagelijks met zò veel gedachten te maken krijgt, laten we aan zijn lot over. Meditatie is eigenlijk fitness voor het brein. Ik merk ook dat wanneer ik in drukke periodes soms iets minder mediteer, ik sneller de pedalen verlies en gestrest raak. Er komt discipline bij kijken om het vol te houden. En dat is òòk zoals in de fitness: mensen die volhouden, zien er meestal beter en gelukkiger uit (lacht). Tegenwoordig lopen er veel mensen tegen burn-outs aan.

Zelf heb je ook net een professionele pauze achter de rug?

En die was nodig, voelde ik. Na de opnames van ‘Studio Tarara’ ben ik een hele tijd met alles behalve het werk bezig geweest. Ik heb boeken gelezen, veel gewandeld en de natuur opgezocht. Zo niks doen, heeft me tot rust gebracht. Nu zit ik weer helemaal boordevol nieuwe ideeën, die we gaan uitwerken van scratch.

Zijn jouw zonen ondertussen al gestart met de podcast?

Nee, ik vind hen persoonlijk nog iets te jong - ze zijn 11 en 14 jaar. Zij kampen nog niet met echte stresserende dingen, gelukkig. Maar thuis is er geen taboe over meditatie. Mijn zonen zien mij mediteren en kunnen het ontdekken als ze dat zelf willen. Maar ik ga het hen zeker niet opleggen. De podcast is bedoeld voor iedereen vanaf 15 tot 75 jaar. Het is wel gericht op jongeren, maar tegelijk is het een uitnodiging voor iedereen, want we lijden allemaal wel eens onder de tirannie van onze geest.

