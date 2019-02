Tim Van Aelst, het brein achter ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’, mediteert elke dag: “Met een mantra en een geheim woord” TK

06 februari 2019

13u39 0 Showbizz Tim Van Aelst kwam vanochtend langs bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx voor hun podcast ‘Het Leven Begint Bij 40'. Daar liet de tv-maker in zijn toekomstplannen kijken en praatte ook over de kracht van het niets doen en mediteren.

Sofie, de verloofde van Tim, moest hem dwingen om vakantie te nemen. Hij zat in een dip die niet per se kwam door het harde werken, maar eerder door te veel na te denken over alles. “Vakantie was niet wat ik wou, maar wel wat ik nodig had. Ik moet nog altijd wenen als ik daar over begin. Ik geniet nu zo hard van het leven en van alles wat ik doe, en ik ben vaak niets aan het doen”, begint Tim.

Volgens Tim is de kracht van het niets doen echt belangrijk. “Ik doe aan transcendente meditatie, dat is wat de Beatles via Maharishi Mahesh Yogi, een Indische goeroe, naar Europa brachten. Transcendente meditatie werkt met een mantra, een woord dat je de hele tijd herhaalt waardoor je geest zakt. Dat doe ik dan met een geheim woord. Het probleem is dat meditatie altijd in een typisch sfeertje zit. Iedereen begint met zijn handen zo’n teken te doen en wierook aan te steken. Dat moet dus echt gemoderniseerd worden en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen, want meditatie is iets heel belangrijks in ons leven. Vroeger hadden we religie en nu is daar eigenlijk een gat.”

Emigreren naar het buitenland

Tim ziet de toekomst rooskleurig in. “Het allerbelangrijkste is groeien. Maar voor mij is groeien op dit moment niets doen en gewoon zijn. We maken plannen om nieuwe tv-programma’s te maken, maar ook om iets buiten de hele sector te doen. Ik heb twee projecten. Het ene heeft met muziek te maken en het andere met voeding”, vertelt Tim.

Daarnaast ziet Tim zichzelf naar het buitenland trekken. En de reden? “Het weer is één ding. En daarnaast wil ik het doen om mijn job uit te oefenen, om iets internationaal te doen. Ik heb eigenlijk die droom opzij moeten schuiven voor mijn kinderen en daar ben ik heel blij om. Maar die gasten worden ook ouder en wie weet gaan die zelf in het buitenland studeren, dus waarom zou ik dan nog moeten thuis blijven. Het wordt tof daar in het buitenland”, lacht Tim.

Op dinsdag 12 februari brengt Tim Van Aelst om 20.40 de gouden beginjaren van VTM weer tot leven met ‘Studio Tarara’, de eerste dramareeks van zijn productiehuis Shelter.