Tim Van Aelst en Sofie Peeters werken en wonen samen: “In het begin vergaderden we weleens onder de douche” VVDW

21 maart 2019

06u00

Liefde op de werkvloer: daar weten Tim Van Aelst (41) en Sofie Peeters (31) alles over. De twee staan samen aan het roer bij productiehuis Shelter en wonnen al drie Emmy's. Ze maken succesprogramma's als 'Benidorm Bastards', 'Wat Als?', 'Safety First', 'Hoe zal ik het zeggen?' en 'Studio Tarara'. Maar hoe vlot dat nu eigenlijk, samenwonen én samenwerken?

“Sofie is gestart als chauffeur voor de oudjes in ‘Benidorm Bastards’, maar intussen is ze producer, leidt ze de financiën en organisatie in goede banen en heeft ze haar zegje over de inhoud van de programma’s. Ik bedenk mee ideeën, volg de regie en montage op en leid de redactie”, vertelt Tim in Story.

Als baas een relatie beginnen met een van je werknemers wordt niet altijd enthousiast onthaald… Heb jij getwijfeld?

“Tuurlijk. Als koppel samenwerken zag ik aanvankelijk niet zitten. Ik was ervan overtuigd dat een van ons ander werk moest gaan zoeken. Maar na een relatie van een halfjaar moesten we besluiten dat het wel goed ging zo.”

Intussen staat Sofie mee aan het hoofd van Shelter. Werkt dat geen machtsstrijd in de hand?

“Nee, ik zie haar niet als een bedreiging. Integendeel, zij brengt wat zachtheid, vrouwelijkheid en empathie. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Ik ben nogal rechtuit, Sofie brengt een boodschap minder hard over. We zijn zeer aanvullend. Mijn grootste kwaliteit is naar Sofie luisteren (lacht).”

Hoe reageerden je werknemers?

“Daar wil ik niet naïef in zijn. Er werd in de wandelgangen zeker over gesproken: klopt het wel dat Sofie op die positie zit? Is zij wel goed genoeg? Sofie had in het begin het gevoel dat ze zich dubbel zo hard moest bewijzen als vrouw van… Maar ik denk dat niemand nog twijfelt aan haar talenten.”

Is er een verschil tussen jullie manier van doen thuis en op het werk?

“Op het werk doen we zakelijk tegen elkaar. Ik denk niet dat collega’s ons al konden betrappen op zoenen of knuffelen. Thuis zijn we wel een melig koppel.”

Hoe trekken jullie de grens tussen werk en privé?

“Ik vreesde dat we het werk mee naar huis zouden nemen, maar we kunnen die knop goed omdraaien. Gelukkig, want op het werk hebben we soms heftige discussies. In het begin vergaderden we weleens onder de douche, maar dat doen we niet meer (lacht).”

Moet Sofie soms op evaluatiegesprek komen bij jou?

“Dat moet ze niet, maar ze vraagt daar zelf naar. Sowieso evalueren we de ander constant, omdat we zo nauw samenwerken. We leren veel van elkaar.”

Momenteel neem je een professionele pauze, Sofie werkt gewoon verder. Lukt dat?

“Dit is een heerlijke periode. Ik ben Sofie en ons team dankbaar, want ik moést de pauzeknop even induwen om te groeien als mens en tv-maker. De voorbije tien jaar heb ik heel hard gewerkt bij Shelter. Af en toe moet je afstand nemen. Ik ben nu veel met muziek bezig, ik wandel regelmatig en ik speel in een zaalvoetbalploeg met Matteo Simoni en Tom Waes. Ik ben ook coach bij de voetbalploegen van mijn twee zonen uit mijn vorige huwelijk. Sofie en ik zijn al zo vaak samen op het werk, dat ik ervan geniet om soms dingen zonder haar te ondernemen. En ook zij heeft behoefte aan me-time.”

Hebben jullie nog voldoende tijd om als koppel door te brengen?

“Zondag houden we vrij voor ons tweeën, en we reizen heel vaak. Eind vorig jaar trokken we naar Costa Rica, er is nog een citytrip naar Barcelona gepland, een skireis naar Italië… We zijn geluksvogels!”

Wat gebeurt er met Shelter als jullie geen koppel meer zouden zijn?

“Daar hebben we het lang over gehad, maar dat is nu niet meer aan de orde, want we gaan trouwen, waarschijnlijk in mei 2020. Het zal eerder Shelter zijn dat stopt dan wij (lacht). Als mijn kinderen wat ouder zijn – ze zijn nu tien en veertien – willen we misschien in het buitenland gaan wonen en werken. En als er intussen een baby komt, nemen we hem of haar gewoon mee (lacht)!”